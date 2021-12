ATP multa tenista australiano por insulto a Wawrinka

A ATP anunciou nesta quinta-feira, 13, que multou o tenista Nick Kyrgios por seus "comentários insultantes" a Stan Wawrinka durante uma partida do Masters 1000 de Montreal. A organização não anunciou o valor da multa, mas disse em um comunicado que mais tarde iria revelar os detalhes da punição, assim que o australiano for notificado da decisão.

As regras da ATP preveem uma multa de até US$ 10 mil por incidentes de abuso verbal e conduta antidesportiva. Através do seu perfil no Twitter, Wawrinka, atual campeão de Roland Garros, havia pedido às autoridades do tênis para que tomassem medidas contra Kyrgios por um comentário "inaceitável".

"Este tipo de comportamento não é correto dentro ou fora da quadra e espero que o órgão dirigente deste esporte não O respalde", cobrou Wawrinka em publicação no seu Twitter.

Na noite de quarta-feira, um dos microfones que captavam o som na quadra da partida flagraram Kyrgios dizendo que Thanasi Kokkinakis, outro tenista da Austrália, já dormiu com a croata Donna Vekic, que é a namorada de Wawrinka.

O suíço, quinto colocado no ranking mundial, anunciou em abril que tinha se separado da sua esposa, com quem tem uma filha. Dedsde então, namora Vekic, de 19 anos e 127ª colocada do ranking feminino. Ela já atuou em duplas mistas ao lado de Kokkinakis na edição de 2014 do Aberto da Austrália.

Kyrgios venceu Wawrinka devido ao abandono do suíço no terceiro set, por causa de uma lesão, quando perdia por 4/0. Em entrevista após o jogo, o australiano disse que Wawrinka o havia provocado. "Estava um pouco falante, não sei, são coisas que acontecem no momento", afirmou. "Não sei, apenas disse".

Com a vitória sobre Wawrinka, Kyrgios avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Montreal e terá como próximo adversário o norte-americano John Isner, que na última quarta-feira derrotou o canadense Vasek Pospisil por 2 sets a 1, com 7/6 (7/1), 4/6 e 6/3.

