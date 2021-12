ATP confirma Feijão como número 1 do Brasil após título

A ATP oficializou nesta segunda-feira, 6, a ascensão de João Souza, o Feijão, no ranking da entidade, o que lhe garantiu a condição de tenista número 1 do Brasil. Na atualização da lista, Feijão subiu 24 posições após conquistar no último domingo o título do Aberto de São Paulo, torneio de nível challenger realizado na capital paulista.

Feijão alcançou a 116ª colocação, com 486 pontos, após somar 125 pontos com a vitória sobre o colombiano Alejandro Gonzalez e descartar os 45 das semifinais da mesma competição no ano passado. Assim, ele ultrapassou o brasileiro Thomaz Bellucci, agora o número 2 do Brasil, em 125º lugar, com 450 pontos.

Esta, porém ainda não é a melhor posição da carreira de Feijão, que ocupou o 84º lugar em 19 de setembro de 2011. E agora ele está a 59 pontos do Top 100 do ranking da ATP, que tem o 100º lugar ocupado pelo norte-americano Jack Sock, com 545 pontos.

O topo da lista segue sendo ocupado por Rafael Nadal, que ampliou a sua vantagem na liderança após conquistar o título do Torneio de Doha no último fim de semana. O espanhol chegou aos 13.130 pontos, com uma vantagem de pouco menos de 900 para o sérvio Novak Djokovic, segundo colocado com 12.260.

Os dois têm larga vantagem para o espanhol David Ferrer, que sustentou o terceiro lugar, com 5.800 pontos. Agora, porém, ele está 240 à frente do britânico Andy Murray, o quarto colocado, que não conseguiu defender o seu título de 2013 do Torneio de Brisbane na semana passada.

O argentino Juan Martin del Potro segue em quinto lugar no ranking, com 900 pontos a mais do que o suíço Roger Federer, vice-campeão em Brisbane e sexto colocado na lista. O Top 10 da ATP é completado, em ordem, pelo checo Tomas Berdych, pelo suíço Stanislas Wawrinka e pelos franceses Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga.

Campeão do Torneio de Brisbane, o australiano Lleyton Hewitt ganhou 17 posições no ranking e agora está em 43º lugar. Já o francês Gael Monfils ascendeu cinco postos e agora está na 26ª colocação após ser vice em Doha.

adblock ativo