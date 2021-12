ATP antecipa data do Brasil Open na temporada 2015

A ATP anunciou nesta quinta-feira, 27, que o Brasil Open será antecipado em duas semanas na temporada 2015. O torneio de nível ATP 250, disputado em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, será trocado pelo ATP 250 de Buenos Aires no calendário.

Pela nova definição, que já vinha sendo cogitada nos últimos meses, a competição brasileira terá início no dia 9 de fevereiro. O torneio argentino, por sua vez, vai começar no dia 23 do mesmo mês. Neste ano, o ATP de Buenos Aires foi disputado na semana do dia 10, enquanto o Brasil Open foi realizado a partir do dia 24.

A mudança vai beneficiar a competição paulista, que sofreu neste ano com a concorrência de dois torneios de maior prestígio, de nível ATP 500, disputados na mesma semana (Dubai e Acapulco). Em 2015, São Paulo vai dividir a semana com apenas um torneio ATP 500, em Roterdã - haverá ainda um ATP 250 em Memphis, nos Estados Unidos.

Já Buenos Aires terá concorrência mais forte, justamente a mesma que São Paulo teve neste ano. No novo calendário, o torneio paulista será disputado uma semana antes do Rio Open, ao contrário do que aconteceu neste ano.

A realização do Brasil Open em uma semana que já conta com competições de maior prestígio dificulta a vinda de tenistas mais bem ranqueados para São Paulo porque eles acabam preferindo torneios que dão mais pontos no ranking e maior premiação - nesta temporada, o único destaque no Ibirapuera foi o alemão Tommy Haas.

A alteração, contudo, não está garantida para os anos seguintes, somente para 2015. "Tomamos esta decisão a respeito de São Paulo e Buenos Aires para 2015. É uma decisão válida apenas para este ano. Haverá novas discussões com as duas competições para definirmos o calendário de 2016", disse o presidente da ATP, Chris Kermode.

adblock ativo