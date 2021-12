Ator de Hollywood dá bolada em dançarina durante jogo da NBA

Uma cena inusitada durante o jogo da NBA entre New Orleans Pelicans e o Los Angeles Lakers, nesta quinta-feira , 22, assustou os torcedores que estavam na arquibancada do Smoothie King Center, nos Estados Unidos.

O ator de Hollywood Will Ferrell foi convidado para arremessar a bola de basquete na cesta, quando, de repente, ele atingiu propositalmente uma das cheerleaders que estava na quadra. A torcida imediatamente reprovou a ação de Ferrell, com vaias.

Após o susto, a produção que estava com o ator revelou que tudo não passou de uma encenação, já que Ferrell, torcedor fanático dos Pelicans, estava no ginásio para gravar uma cena para o seu novo filme de comédia: Daddy's Home. Em uma das imagens do filme, ele tenta um arremesso do meio da quadra, mas acerta a bola de forma certeira o rosto de uma das dançarinas.

O momento foi gravado pelos torcedores que compareceram ao jogo, mas ninguém sabia o que iria acontecer.

Assista

Will Farrell acerta bolada em cheerleader durante jogo da NBA

