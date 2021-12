Atletismo convoca Murer para evento-teste, mas deixa Thiago Braz de fora

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira a convocação de 94 atletas para a disputa do Campeonato Ibero-Americano, que será realizado de 14 a 16 maio na pista do Engenhão, no Rio, como evento-teste do Estádio Olímpico para os Jogos do Rio. A lista conta com Fabiana Murer, principal nome do atletismo brasileiro na atualidade, mas tem a ausência da Thiago Braz, também do salto com vara.

De forma geral, a convocação contempla os dois melhores brasileiros de cada prova a partir do ranking nacional de 2016. Mas a maior parte dos atletas que têm índice para os Jogos Olímpicos do Rio e não estão na ponta do ranking do ano também foi convocada.

"Os atletas qualificados para os Jogos estão mais empenhados na preparação do que em marcas nesta fase", argumenta Antonio Carlos Gomes, superintendente de Alto Rendimento da CBAt.

Chama a atenção a ausência de alguns nomes, como Vitor Hugo Santos (100m), Thiago Braz (salto com vara) e Ana Cláudia Lemos (100m). Essa última ainda está suspensa preventivamente por doping, ainda que tenha sido apenas advertida em primeiro julgamento. As demais ausências não foram explicadas.

O Ibero-Americano não vai contar com as provas mais longas do atletismo: maratona e marcha atlética 50km. Juntas, essas duas disputas de rua enviarão nove representantes do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio. De resto, a delegação tem 30 atletas com índice - contando Ana Cláudia.

