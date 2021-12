Atlético tenta segurar vantagem contra o Liverpool na Champions

O Atlético de Madrid visita nesta quarta-feira, 11, o Liverpool no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, apostando na magra vantagem de 1 a 0 construída na ida para superar a pressão do atual campeão europeu em Anfield.

Há três semanas, o estádio Metropolitano rugiu para apoiar o Atlético. Agora, tudo indica que os torcedores em Anfield vão dar o troco para ajudar sua equipe.

O Atlético chega ao duelo contra o Liverpool defendendo uma sequência de seis jogos sem derrota e vem de empate no sábado (7) em 2 a 2 com o Sevilla, um resultado que mantém os Colchoneros na quinta colocação do Campeonato Espanhol, fora da zona de classificação para a próxima Champions.

E, apesar da vantagem construída na Espanha, o Atlético sabe que não será fácil segurar o atual campeão europeu e selar a vaga nas quartas de final da Champions.

"Será muito difícil"

"Será muito, muito difícil, aqui (em Madri) já nos custou muito conseguir a vitória e lá não será mais fácil, temos que estar em plena forma, porque eles vão entrar em campo para dar a vida", afirmou no sábado o meia Marcos Llorente após a partida contra o Sevilla.

"Sabemos que será uma partida muito bonita, muito sofrida. Qualquer detalhe pode decidir o jogo", afirmou por sua vez o meia Saúl.

O técnico Diego Simeone poderá, a princípio, contar com todos seus jogadores, como Kieran Trippier, João Félix e Héctor Herrera, que foram desfalques na ida.

Somente o atacante Álvaro Morata não treinou na segunda-feira devido a um incômodo na coxa, mas deve ter condições de entrar em campo nesta quarta.

O Atlético tentará fazer valer sua tradicional força defensiva, algo que não vem dando tão certo nesta temporada, e terá pela frente um Liverpool que não poderá contar com um de seus pilares, o goleiro Alisson, lesionado.

"É muscular, leve, perto do quadril. Um pequeno músculo", explicou Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, ao comentar a lesão do brasileiro durante um treino, na semana passada.

Má fase

O Liverpool, uma máquina de vitória desde o início da temporada, viu seu rendimento cair após a derrota para o Atlético, no jogo de ida, e tentará reencontrar o caminho do bom futebol em Anfield.

Desde a derrota em Madri, o Liverpool sofreu a primeira derrota na temporada na Premier League diante o Watford (3-0) e foi eliminado da FA Cup pelo Chelsea (2-0).

No último fim de semana, os comandados de Klopp superaram o Bournemouth (2-1), mas de virada.

"Obviamente, chegar a esse jogo com um bom resultado é agradável, nos dá uma boa sensação", declarou o meia James Milner.

"Sabemos o quanto o Atlético é bom, sabemos de sua organização, mas esperamos poder ganhar, reverter isso e ter outra noite especial em Anfield", completou.

Para alcançar esse objetivo, Klopp apostará novamente em seu tridente ofensivo, formado por Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané, que nas últimas temporadas sempre apareceu nas horas em que o Liverpool mais precisou.

adblock ativo