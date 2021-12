Atlético Nacional pede que Conmebol dê título à Chapecoense

O Atlético Nacional pediu à Conmebol, de forma oficial, que declare a Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana. O time de Santa Catarina viajava para Medellín para a primeira partida da decisão, que estava marcada nesta quarta-feira, no Atanásio Girardot. O jogo foi cancelado logo no início da manhã.

"Uma vez muito preocupados pela parte humana, pensamos no aspecto competitivo e queremos publicar este comunicado onde o Atlético Nacional convida a Conmebol a dar o título da Copa Sul-americana à Chapecoense como prêmio honorário à sua grande perda e em homenagem póstuma às vítimas fatais do acidente que deixa de luto nosso esporte. De nossa parte, e para sempre, Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana 2016", diz o comunicado do Atlético Nacional.

Mais cedo, o elenco do Atlético Nacional já havia feito o mesmo pedido à Conmebol.

"Espero que a Conmebol tome essa decisão e queremos apoiar aos familiares, que possamos dar um abraço neles. É o que podemos fazer", disse o zagueiro Gilberto Garcia, porta-voz do grupo.

O clube colombiano venceu a competição no ano passado e também a Libertadores deste ano. Assim, já tem vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem, da mesma forma que jogará a Recopa Sul-Americana. A Chapecoense ficaria, assim, classificada automaticamente para os dois torneios.

