Atlético-MG x Inter e Cruzeiro x Grêmio definirão os finalistas da Copa do Brasil

Em quatro jogos emocionantes na noite desta quarta-feira, 19, com todos os duelos de quartas de finais definidos apenas ao apito final das partidas, Atlético-MG, Internacional, Cruzeiro e Grêmio mostraram força e editarão um verdadeiro duelo Sul-Minas nas semifinais da competição, abrindo a possibilidade de termos clássicos estaduais na decisão do torneio.

O Atlético-MG, que passou pelo Juventude nos pênaltis, vai encarar o Internacional, que na raça passou pelo favorito Santos. Na outra semi, estarão o Cruzeiro, que goleou o Corinthians por 4 a 2, e Grêmio, que buscou o empate fora de casa com o Palmeiras para ficar com a vaga.

As partidas de ida da próxima fase acontecem na semana que vem, no dia 26, enquanto os duelos de volta estão marcados para 2 de novembro. Os mandos serão definidos em sorteio, na manhã desta quinta, 20.

Com Grêmio e Atlético-MG ainda com chances de ser campeões da Copa do Brasil de ficar no G-6 da Série A, é possível ainda que o Brasileirão distribua sete vagas ao invés de seis para a Libertadores-2017.

Os jogos

A noite começou com dois jogos às 18h30 (da Bahia), ambos recheados de emoção. Em Caxias do Sul, o Atlético-MG foi surpreendido pelo Juventude e perdeu para o anfitrião por 1 a 0. O duelo foi decidido nos pênaltis porque o Galo venceu o jogo de ida pelo mesmo placar.

Nas penalidades, o goleiro Victor brilhou. Ele, que já havia feito defesas importantes ao longo do jogo, ainda defendeu dois pênaltis no triunfo por 4 a 2.

Já o Internacional chegou à vaga com uma vitória por 2 a 0, gols de Aylon e Eduardo Sasha, no Beira-Rio. Mesmo com time reserva, o Colorado conseguiu ser efetivo e segurou a pressão do Santos, que atuou com força máxima e havia vencido a partida de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 1.

Mais tarde, às 20h45, foi a vez de Cruzeiro e Grêmio carimbarem seus passaportes para as semifinais.

Gringos decisivos

O Cruzeiro contou com atuações decisivas do uruguaio De Arrascaeta e do argentino Ramón Ábila para fazer 4 a 2 no Corinthians, com o apoio de sua torcida no Mineirão. No jogo de ida, o Timão havia vencido por 2 a 1.

Superior desde o começo do jogo em Belo Horizonte, o Cruzeiro abriu o placar com Ábila, mas viu Rodriguinho deixar tudo igual ainda no 1º tempo.

Pressionado, o time mineiro soube controlar os nervos e voltou ainda melhor após o intervalo. Marcou três gols seguidos, sendo o primeiro em pênalti polêmico convertido também por Ábila. O Corinthians ainda mostrou garra e reduziu com Rildo, e colocou fogo no jogo nos cinco minutos finais, sem conseguir furar a defesa da Raposa.

Por fim, o Grêmio aproveitou o fato de o Palmeiras ter escalado um time misto para ficar com a vaga. Os gaúchos saíram atrás no placar, com um tento de Thiago Martins para os donos da casa, mas após a expulsão de Allione, do verdão, o Tricolor tomou conta da partida no Allianz Parque e fez valer a vantagem numérica para empatar a partida em 1 a 1 e avançar na competição. Everton foi o responsável pelo gol da classificação gremista.

