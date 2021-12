Atlético-MG perde, mas conquista bicampeonato mineiro

O Atlético-MG conquistou bicampeonato mineiro neste domingo, mesmo tendo perdido para o rival Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte. A vitória cruzeirense não foi suficiente para evitar o título do rival, já que o primeiro jogo da decisão, semana passada, no Independência, teve triunfo atleticano por 3 a 0. Assim, o maior campeão estadual de Minas Gerais faturou o troféu pela 42ª vez na história.

O resultado foi determinado por três pênaltis marcados pelo árbitro, dois a favor do Cruzeiro e um para o outro lado. Após o resultado confortável conquistado no Estádio Independência no domingo passado, o Atlético-MG só ficaria sem o título se perdesse por três gols de diferença. E, depois de um primeiro tempo com domínio cruzeirense, o time do técnico Cuca voltou atacando mais na segunda etapa e garantiu o título após Ronaldinho Gaúcho marcar o gol aos 32 minutos.

Os dois pênaltis convertidos pelo Cruzeiro no primeiro tempo deram esperança à torcida, que era maioria no Mineirão - o mando de campo era cruzeirense, o que levou apenas seis mil atleticanos ao estádio. O time do técnico Marcelo Oliveira começou dificultando a saída de bola do Atlético-MG e manteve-se no ataque a maior parte da primeira etapa.

Foram várias as chances do Cruzeiro no início da partida. Antes que o relógio marcasse quatro minutos de jogo, o time já tinha tido boas oportunidades em escanteios nos quais a bola foi desviada pela defesa do Atlético-MG. A resposta atleticana veio também com, que aos nove minutos chutou cruzado, mas a bola saiu fraca e à esquerda do gol de Fábio.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 17 minutos. Depois que Gilberto Silva derrubou Dagoberto na área pela esquerda, o árbitro deu pênalti e o próprio Dagoberto partiu para a cobrança. Com chute rasteiro, deslocou o goleiro Victor: 1 a 0.

O Atlético-MG voltou trazer perigo com Diego Tardelli em diferentes ocasiões. O lance mais marcante aconteceu aos 30 minutos, quando Bernard tocou para Diego Tardelli na entrada da pequena área e o atacante chegou a converter, mas a arbitragem marcou impedimento.

O segundo pênalti a favor do Cruzeiro foi marcado depois que Borges caiu na área num lance com Richarlyson. Dagoberto cobrou novamente, desta vez no canto esquerdo e sem chance de defesa por Victor: 2 a 0.

Após o intervalo, o Atlético-MG voltou pressionando mais e prevaleceu no ataque. Foram três cobranças de escanteio antes dos sete minutos do segundo tempo, todas desviadas pela zaga cruzeirense. Pouco depois, Diego Tardelli partiu em velocidade e Fabio salvou o Cruzeiro, se esticando em um chute perigoso de Jô.

Apesar de ter atacado menos que o adversário, o Cruzeiro quase balançou a rede perto dos 20 minutos do segundo tempo. Borges chutou de fora da área e Victor tirou a bola para escanteio. Poucos lances depois, Nilton também trouxe perigo num cruzamento em que Richarlyson conseguiu tirar a bola pela lateral.

O Atlético-MG só conseguiu maior tranquilidade depois que Luan invadiu a área pela direita e sofreu falta de Léo, aos 32 minutos. Ronaldinho Gaúcho cobrou com o chute preciso no canto esquerdo, enquanto o goleiro Fábio caiu para o outro lado. Gol e alívio para a torcida atleticana.

Após o gol, o time segurou mais a bola no campo de defesa e procurou ganhar tempo trocando passes. Do outro lado, o Cruzeiro ainda tentou com Dagoberto, que ficou caído pela esquerda aos 43 minutos após um carrinho de Luan. Houve empurra-empurra entre atleticanos e cruzeirenses, esquentando o clima em campo. Mas, no final, o título mineiro de 2013 ficou com o Atlético-MG.

