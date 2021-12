Atlético-MG e Grêmio iniciam final da Copa do Brasil nesta quarta-feira

Diante da supremacia histórica de São Paulo e Rio de Janeiro, qual é a terceira força do futebol nacional? A discussão ganha mais um capítulo a partir desta quarta-feira, 23, às 20h45 (da Bahia), no Mineirão, onde começa a final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Grêmio.

Até o novo século, o Rio Grande do Sul tinha mais argumentos para se considerar o terceiro estado em importância no país da bola. Contudo, após o título do Grêmio na Copa do Brasil em 2001 – o último relevante do Tricolor – os sulistas assistiram à ascensão dos clubes de Minas Gerais ao mesmo tempo em que suas conquistas escassearam.

Naquele momento, contando as mais importantes competições em âmbito nacional e continental (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores), os gaúchos somavam 13 títulos e os mineiros, sete. Agora, o placar está em 15 a 13 para a turma dos Pampas. De 2001 até aqui, o Cruzeiro venceu três vezes o Brasileirão e faturou uma Copa do Brasil. Já o Galo ganhou em uma oportunidade o mata-mata nacional – em decisão contra a rival Raposa em 2014 – e conquistou de forma inédita a Libertadores. Do lado gaúcho, só o Inter comemorou, com os títulos da Libertadores de 2006 (acompanhada do Mundial) e 2010.

Completa o cenário atual favorável aos mineiros a situação na elite nacional, que tem o Atlético-MG já garantido na Pré-Libertadores do ano que vem, Grêmio e Cruzeiro em posição intermediária e o Inter virtualmente rebaixado. Além disso, Minas também conta com um representante a mais, o América. Este, porém, já tem sua queda confirmada.

Na história, mineiros e gaúchos já se enfrentaram duas vezes em decisões de competições nacionais. No único encontro na final da Copa do Brasil, o Cruzeiro superou o Grêmio em 1993. Em 1975, a Raposa caiu diante do histórico Inter de Paulo Roberto Falcão no jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro.

Os times

Concentrado só nesta final há tempos, o Grêmio tem poupado titulares nos últimos jogos pela Série A. Tamanha precaução não impediu, contudo, que um dos principais jogadores da equipe sentisse uma lesão e virasse dúvida. No entanto, o zagueiro Geromel, poupado do treino de desta terça, 22, tem boa chance de jogar.

Já o Galo lamenta muitos desfalques: Luan, Dátolo e Leonardo Silva, contundidos; Fred, impossibilitado de atuar por já ter defendido o Fluminense na competição; e Rafael Carioca, suspenso. O treinador Marcelo Oliveira faz mistério quanto à escalação.

