Atlético-MG e Cruzeiro ficam no 0 a 0 no primeiro jogo

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro, começou e terminou equilibrado, sem alterações no placar. O empate por 0 a 0 deste domingo, no Estádio Independência, deixa os cruzeirenses com a vantagem do empate no próximo domingo, no Mineirão, para ficar com o título estadual.

A igualdade entre as duas equipes começou antes mesmo de a bola rolar, já que os rivais contaram com desfalques importantes: Ronaldinho Gaúcho, pelo Atlético-MG, e Dagoberto, pelo Cruzeiro.

Dentro de campo, com o apoio da torcida atleticana, que ocupou todo o Estádio Independência - a diretoria do Cruzeiro abriu mão dos 10% de ingressos que teria direito para a decisão -, o Atlético-MG começou um pouco melhor. Pelo menos com mais vontade.

Apesar do empenho, o Atlético-MG não conseguiu reverter a vontade em vantagem e viu o Cruzeiro tomar gosto pela partida. No fim do primeiro tempo, foi o time visitante que se soltou mais. No entanto, assim como o mandante, não conseguiu balançar a rede.

O segundo tempo continuou equilibrado, mas os dois times fizeram um jogo mais truncado, com muitos erros de passe e de contra-ataque. A melhor chance aconteceu nos pés de Diego Tardelli, aos 17 minutos. O atacante atleticana desperdiçou ótima oportunidade de abrir o placar, ao receber sozinho na área e chutar para fora.

Mesmo com a falha, Tardelli teve seu nome ovacionado pela arquibancada como incentivo. No entanto, a superioridade da torcida não surtiu efeito dentro de campo. Melhor para o Cruzeiro, que vai decidir em casa, no domingo que vem, e precisará apenas de um empate para levantar a taça, já que fez a melhor campanha do campeonato.

Antes do reencontro, os dois rivais têm desafios distintos durante a semana pela Libertadores. O Atlético-MG, já classificado para as oitavas de final, enfrenta o Zamora na quinta-feira, novamente no Independência, apenas visando garantir o primeiro lugar na chave.

Já o Cruzeiro recebe o eliminado Real Garcilaso, na quarta-feira, no Mineirão, precisando vencer por dois gols de diferença para não depender de outros resultados para avançar na competição internacional.

