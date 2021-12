Atlético-MG demite Autuori após derrota na Colômbia

O técnico Paulo Autuori foi demitido nesta quinta-feira, 24, do comando do Atlético Mineiro, apenas um dia após o time sofrer a sua primeira derrota na Copa Libertadores, no jogo de ida das oitavas de final, em Medellín, vencida pelo Atlético Nacional por 1 a 0.

A queda de Autuori foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube. Ainda na Colômbia, o treinador acabou sendo comunicado da sua demissão por Eduardo Maluf, diretor de futebol do Atlético-MG. Ainda não há uma definição sobre o substituto do treinador para a sequência da temporada.

A derrota para o Atlético Nacional e a postura do time, que atuou retrancada na Colômbia, causaram revoltas dos torcedores, que inclusive picharam a sede social do clube mineiro na última madrugada, com a inscrição: "Queremos raça!". E o comportamento também parece ter irritado a diretoria, que acabou responsabilizando Autuori pela má atuação.

Assim, o treinador acabou sendo demitido nesta quinta-feira pela diretoria, encerrando um período de menos de cinco meses no comando do time. Autuori chegou ao clube para substituir Cuca, que optou por deixar o Atlético-MG após a disputa do Mundial de Clubes, para trabalhar no futebol chinês.

Sob o comando de Autuori, o Atlético-MG disputou 23 partidas, com 11 vitórias, nove empates e três derrotas. O retrospecto, porém, não foi suficiente para levar o time ao título do Campeonato Mineiro, vencido pelo Cruzeiro, e nem aplacar a desconfiança dos torcedores.

O baixo rendimento ofensivo do Atlético-MG também pesou para a queda de Autuori. Nas últimas cinco partidas, o time marcou apenas um gol. Assim, mesmo que tenha sido vazado somente uma vez nesses compromissos, esse rendimento foi suficiente pata a diretoria optar pela demissão do treinador.

O nome do novo técnico ainda não foi definido pela diretoria do Atlético-MG, mas o presidente Alexandre Kalil terá que agir rápido, pois na próxima quinta-feira o time receberá o Atlético Nacional, no Independência, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Antes disso, no próximo domingo, o Atlético-MG vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

