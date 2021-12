Em Goiânia, Atlético-GO e Sport empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, 7, no estádio Antônio Accioly. O Dragão caiu para o oitavo lugar, com 14 pontos e um jogo a menos. O Leão foi a sete pontos, na 16ª colocação, mas pode entrar na zona de rebaixamento caso o São Paulo derrote o Internacional na sequência da rodada.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Lincoln Chaves | Agência Brasil Atlético-GO e Sport ficam no empate em Goiânia

Os gols saíram no segundo tempo. O Sport marcou primeiro. Aos dois minutos, após uma sequência de três escanteios, o volante Marcão Silva cabeceou para baixo, a bola desviou no joelho dele e foi para as redes. Três minutos depois, o atacante Arthur Gomes ganhou a disputa de bola com o zagueiro Rafael Thyere na esquerda, entrou na área e deixou tudo igual.

Neste sábado, 10, o Sport enfrenta o Fluminense às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife. No domingo, 11, às 11h, o Atlético-GO visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

