Atlético de Madrid sofre, mas bate o Betis e assume ponta provisória do Espanhol

Depois de um início irregular, o Atlético de Madrid engrenou no Campeonato Espanhol e assumiu neste domingo a liderança da competição, ao menos provisoriamente. A equipe da capital recebeu o Betis em confronto direto, teve muita dificuldade, mas venceu por 1 a 0, pela oitava rodada.

O resultado levou o Atlético a 15 pontos, deixando para trás Barcelona, Real Madrid e Alavés, todos com 14. O time catalão, porém, ainda atua neste domingo diante do Valencia, fora de casa. O Betis, por sua vez, estacionou nos 12 pontos e ocupa a sétima colocação.

Depois de apenas uma vitória nas primeiras quatro rodadas, o Atlético parece ter se encontrado. Neste domingo, encurralou o Betis e tentou ser ofensivo, mas parou na defesa do adversário ao longo de todo o primeiro tempo.

Na etapa final, a história seguiu a mesma até os 28 minutos, quando o time da casa chegou ao gol da vitória. Após belo passe de calcanhar de Thomas Partey, Angel Correa disparou em contra-ataque, cortou a marcação e bateu de fora da área, rasteiro, no canto direito do goleiro, para selar a vitória.

O Atlético agora descansa e só volta a campo no dia 20 de outubro, quando visita o Villarreal pela nona rodada do Espanhol. No dia seguinte, o Betis vai receber o Valladolid em Sevilha.

Na outra partida já encerrada do domingo pelo Espanhol, justamente o Valladolid recebeu o Huesca e venceu por 1 a 0, com gol de Ruben Alcaraz. O triunfo colocou a equipe na sexta colocação, na zona de classificação para a Liga Europa, com 12 pontos, enquanto o Huesca parou nos cinco e é o lanterna.

