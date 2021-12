Atlético de Madrid reencontra Bayern de Munique após 42 anos

Depois de 42 anos, Atlético de Madrid e Bayern voltam a se enfrentar num confronto decisivo da Liga dos Campeões. Com propostas de jogo bastante distintas, as equipes entram em campo nesta quarta-feira, 26, a partir das 15h45.

Em 1974, Atlético e Bayern se pegaram na final do torneio. Depois de um empate por 1 a 1, a equipe alemã fez 4 a 0 na partida de volta e conquistou seu primeiro título europeu.

Com um time que aposta muito em sua força de marcação, os colchoneros tem um importante desfalque. Capitão, o zagueiro Diego Godín ainda se recupera de lesão e não vai entrar em campo.

"O Bayern tem um treinador e jogadores com uma proposta diferente dentro de seu jogo e isso os potencializa a um altíssimo nível. Mas nas guerras não ganham os que têm mais soldados, mas aqueles que os utilizam melhor", filosofou o técnico Diego Simeone, em entrevista coletiva.

Incompleto?

Muito perto do tetra no Alemão, o técnico do Bayern, Pep Guardiola, comentou sobre a pressão de ganhar a Champions na sua temporada de despedida do clube. "Sei que as pessoas vão falar que, se eu não ganhar a Liga dos Campeões, o meu trabalho não foi completo, mas tenho tido muita sorte pelas coisas que vivi aqui na Alemanha", comentou o espanhol.

Para a partida de ida da semifinal, Guardiola não vai contar com o holandês Arjen Robben e o alemão Jérome Boateng, lesionados.

adblock ativo