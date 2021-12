Atlético de Madrid bate o Monaco e se classifica às oitavas da Liga dos Campeões

Com uma rodada de antecedência, o Atlético de Madrid obteve nesta quarta-feira a sua classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ela veio com a vitória por 2 a 0 sobre o Monaco, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, pela quinta rodada do Grupo A. Os gols saíram ainda no primeiro tempo com Benoit Badiashile (contra) e Antoine Griezmann.

Com 12 pontos, o Atlético de Madrid assumiu provisoriamente a liderança da chave e não pode mais ser alcançado pelo Brugge, da Bélgica, que tem quatro e mais tarde jogará na Alemanha contra o Borussia Dortmund. O time alemão é o vice-líder com nove pontos e pode retomar a ponta em caso de vitória em casa - ganha dos espanhóis no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate.

Na outra ponta da tabela de classificação do grupo, o Monaco segue o seu calvário nesta temporada. Nem mesmo a contratação do ex-atacante francês Thierry Henry como técnico parece ter sido a solução. Além de estar na zona de rebaixamento do Campeonato Francês, o time já não tem chance alguma na Liga dos Campeões - é o lanterna com um ponto e não tem mais como chegar ao terceiro lugar para avançar à fase eliminatória da Liga Europa.

Em campo, o Atlético de Madrid tratou de resolver o jogo ainda no primeiro tempo. Logo aos dois minutos teve sorte em um chute de Griezmann de fora da área que bateu no zagueiro Badiashile e tirou o goleiro Diego Benaglio da jogada. Aos 24, o atacante francês mostrou sua categoria para definir o placar. Na segunda etapa, o Monaco teve a chance de diminuir, mas o atacante colombiano Falcao García - homenageado antes da partida pelo clube de Madri, onde é ídolo - perdeu uma cobrança de pênalti.

Grupo D

As duas vagas do Grupo D nas oitavas de final estão definidas. Nesta quarta-feira, Porto e Schalke 04, que se enfrentarão em Portugal, se classificaram de forma antecipada com a vitória do Lokomotiv Moscou sobre o Galatasaray por 2 a 0, em Moscou. Os gols foram de Grzegorz Krychowiak e Vladislav Ignatiev, um em cada tempo.

O resultado fez com que o time da Rússia conquistasse os seus três primeiros pontos na Liga dos Campeões, mas ainda está na lanterna da chave. O clube da Turquia parou nos quatro, em terceiro lugar, e não pode mais alcançar portugueses e alemães, que estão com 10 e 8, respectivamente.

