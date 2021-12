Atlético de Madrid anuncia rescisão com Diego Costa

Após muitas especulações, o Atlético de Madrid-ESP, divulgou, na manhã desta terça-feira, 29, um pronunciamento confirmando a rescisão contratual com o atacante brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, de 32 anos.

Acuerdo con @diegocosta para la rescisión de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional. ℹ https://t.co/Zgn4EcPGGw — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

Sem espaço no time de Simeone, com a chegada do uruguaio Luis Suárez, o sergipano teria alegado problemas pessoais ao pedir a quebra do vínculo. Pelos Colchoneros, Costa atuou por 215 partidas, marcou 83 gols e conquistou um Espanhol (2013-14), uma Copa do Rei (2013), uma Liga Europa (2018) e duas Supercopas da Europa (2010 e 2018)

Apesar de amigável, o acordo impõe algumas punições ao centroavante, caso ele descumpra algumas das cláusulas impostas pelo time espanhol. O atacante poderá ser multado em 15 milhões de euros se fechar contrato com Barcelona, Real Madrid ou Sevilla e 4 milhões de euros se atuar em alguma equipe que dispute a Champions League, segundo o jornal El Mundo.

