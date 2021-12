Atlético de Madrid acerta com lateral brasileiro

Campeão espanhol e vice da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid segue se reforçando para a próxima temporada do futebol europeu. Depois de acertar com o atacante Angel Correa e com o goleiro Miguel Angel Moya, o clube anunciou nesta sexta-feira, 6, mais uma contratação. Trata-se do lateral-esquerdo brasileiro Guilherme Siqueira, que se destacou na última temporada pelo Benfica.

O jogador tem 28 anos e fez carreira na Europa, com passagens apagadas por Inter de Milão, Udinese e Lazio. Em 2010 chegou ao Granada, da Espanha, onde finalmente começou a brilhar. Depois de se destacar na temporada 2012/2013, Guilherme Siqueira foi emprestado ao Benfica. Pelo clube português ganhou ainda mais destaque e passou a ser cobiçado.

De acordo com veículos da imprensa europeia, alguns dos principais gigantes do continente tentaram a contratação do jogador, como Inter de Milão, Juventus, Liverpool e Arsenal. Guilherme Siqueira, no entanto, optou pelo Atlético de Madrid. Ele passará por exames médicos e assinará por quatro temporadas. Os detalhes financeiros não foram revelados.

O diretor-esportivo do clube madrilenho, José Luis Pérez Caminero, celebrou o acerto e exaltou a contratação. "Ele aumenta a competição interna do nosso grupo, o que sempre buscamos com jogadores que chegam a nosso clube. É um jogador muito bom na bola parada, cobrador de pênaltis, com boa projeção ofensiva, grandes virtudes defensivas e uma grande colocação."

Apesar dos elogios, Guilherme Siqueira terá dificuldades para tirar a titularidade de outro lateral-esquerdo brasileiro, Filipe Luís, um dos destaques da vitoriosa campanha do Atlético na última temporada.

