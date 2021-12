Atlético de Madri é mais que uma boa defesa, afirma Zidane

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou nesta sexta-feira, 18, que o Atlético de Madri é "muito mais" que uma boa defesa e alertou para um "jogo complicado" no sábado contra o rival da capital espanhola.

"Sempre se fala do Atlético dizendo que defende bem, mas não e só isso, é muito mais e dá pra notar em tudo que fazem", declarou Zidane em coletiva de imprensa prévia ao clássico entre as duas equipes.

"É uma equipe que melhora a cada ano. Acho que tem um técnico muito bom, que mudou muitas coisas desde que chegou, estão fazendo as coisas certas, cada ano melhor", elogiou o técnico do Real, líder do Campeonato Espanhol.

Zidane lembrou que no último clássico da capital, em fevereiro, o Real sofreu sua última derrota na Liga Espanhola (1-0), e admitiu que "sempre dói a derrota, mas não penso naquele jogo, e sim no de amanhã".

"Amanhã é outro jogo, sabemos que é 50% de chances para cada lado. Do início ao fim teremos um jogo muito, muito complicado, mas estamos acostumados com jogos difíceis", garantiu.

O Real não poderá contar com jogadores importantes, como Toni Kroos, Casemiro e Álvaro Morata, mas Zidane afirmou que isso não fará com que mude a maneira de jogar da equipe.

"Temos uma ideia. Podemos trocar um jogador por outro, mas isso não vai mudar nossa ideia de jogo", explicou o técnico, que adiantou a volta do zagueiro Sergio Ramos.

