Atlético de Alagoinhas anuncia Magno Alves para a temporada 2020

Além de Bahia e Vitória, os demais clubes do estado também já começam a se movimentar na busca pela montagem do plantel para a próxima temporada. Nesta terça-feira, 10, o Atlético de Alagoinhas anunciou, por meio de suas redes sociais, a contratação de um nome de peso para a disputa do Baianão 2020. Trata-se do experiente centroavante Magno Alves, de 43 anos.

Com bastante rodagem no futebol brasileiro, o 'Magnata', como é popularmente conhecido, ganhou bastante notoriedade vestindo a camisa de Fluminense e Ceará. Pelo Tricolor das Laranjeiras, Magno Alves é o nono maior artilheiro da história do clube, com 124 gols, empatado com Washington. Enquanto pelo Vozão, o atacante ocupa a sexta posição, com 103 gols.

Pela Copa João Havelange - Brasileirão da temporada 2000 - Magno Alves sagrou-se artilheiro da competição, com 20 gols, além de ter sido eleito o Bola de Prata na temporada. Em 2014, ele foi artilheiro da Copa do Nordeste (8 gols) e da Série B (18 gols). Com isso, o atacante ficou com a artilharia do país no ano, com 37 gols.

Atualmente, o experiente jogador é o quarto maior artilheiro em atividade no futebol do mundo todo, com 451 gols. Os únicos atletas a frente do artilheiro são Cristiano Ronaldo, Messi e Ibrahimovic, respectivamente. O último clube dele foi o Floresta-CE, onde disputou oito jogos e marcou três gols.

