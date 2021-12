Atlético de Alagoinhas anuncia contratação de artilheiro do Baianão

Com foco no retorno do Campeonato Baiano e a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o Atlético de Alagoinhas anunciou na noite desta terça-feira, 30, a contratação de um velho conhecido do futebol baiano, Marcelo Nicácio.

Natural de Salvador e com passagens pela dupla Ba-Vi, o atacante de 37 anos é o artilheiro isolado do Baianão 2020, com oito gols marcados e fica no Carcará até o fim da temporada.

Após pedir ajuda financeira dos torcedores nas redes sociais, devido a falta de receita em decorrência da pandemia da Covid-19, o clube do interior é o time que mais contratou jogadores durante a paralisação dos jogos. Ao total, seis atletas e o treinador Agnaldo Liz, ex-Vitória, já foram anunciados.

