Atletas promovem Brasil Open em ação no Pelourinho

O Brasil Open, que é o mais importante evento do tênis do país, começa as competições da chave principal nesta segunda-feira, 07, em Costa do Sauípe. Mas, neste domingo, Salvador respirou um pouco do clima da competição, em uma ação promocional ocorrida durante a manhã, no Pelourinho - Centro Histórico.

Juntos, os tenistas Thomaz Bellucci, brasileiro, número 31 do mundo, e o espanhol Nicolás Almagro, campeão do torneio em 2008, divulgaram o evento em meio ao rufar dos tambores do Olodum e até improvisaram tocar percussão com o grupo. Além disso, simularam alguns saques, mesmo que a quadra - as ruas de pedra portuguesa - não fosse a mais adequada.

Dezenas de baianos e turistas, presentes ao Centro Histórico para o passeio de domingo, aproveitaram para conferir a performance dos atletas. Almagro e Bellucci estreiam no Brasil Open a partir de quarta-feira, dia 09.

