Atletas ganham primeira chance em torneio de MMA e muay thai

Depois de praticar karatê e capoeira ainda na infância, Ramon Magalhães, de 18 anos, se prepara para a primeira luta de muay thai, arte marcial que pratica desde 2013. Ansioso? Muito, segundo ele. Será o primeiro passo para "chegar ao topo", o que, para ele, significa treinar MMA (artes marciais mistas, na sigla em inglês) e ser contratado pelo Ultimate Fighting Championship (UFC).

"Em Salvador, é difícil encontrar patrocínio, poucos empresários apoiam atletas, sobretudo iniciantes", diz Ramon, que prefere acreditar que a luta diária será mais fácil de ser encarada depois de sua estreia no Rei da CBX.

O evento será realizado neste domingo, 16, a partir das 16h, no ginásio do Colégio São José, na Cidade Baixa. Esta segunda edição da competição contará com lutas de muay thai e MMA profissional e amador. Os ingressos custam R$ 20 para arquibancadas e R$ 30 para cadeiras.

Oportunidade

De acordo com Hylton Santos, organizador do torneio, o objetivo é revelar jovens com potencial para disputar grandes eventos.

"Existem muitos talentos espalhados na capital baiana. Procuramos em todos os núcleos e academias, começando pela Cidade Baixa. É importante ressaltar que a luta educa e estimula o cidadão que antes não tinha sonhos a criar expectativas e objetivos na vida", comenta Hylton.

Após esta edição do Rei da CBX, os organizadores do evento, em parceria com os gestores do Colégio São José, distribuirão donativos que foram arrecadados ao longo do ano, na sede da equipe Demolição Bad Boy.

Outro que também vai estrear, desta vez lutando MMA, é o lutador Val Guerreiro. Segundo ele, o esporte ainda não tem força em Salvador. "A maioria dos lutadores precisa trabalhar para manter o sonho vivo, e eventos como esse nos motivam", afirma.

Expectativa

Hylton Santos revela que a expectativa é que a luta caia, ainda mais, no gosto popular e que abra portas para apoio e incentivo aos lutadores e aos eventos esportivos.

"Sentimos falta de um ginásio digno para a realização de certames. Pedimos, inclusive, que os governos municipal e estadual invistam nesta área", destaca.

Além dos combates, o Rei da CBX terá um concurso de ring girl, com moradoras da Cidade Baixa, e sorteio com premiações surpresas - ao longo da programação -, feito a partir do canhoto dos ingressos.

