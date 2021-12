Atletas exibem sunga com Cristo Redentor no bumbum

O jogador da Seleção Brasileira de Polo Aquático Rudá Franco postou em seu perfil no Instagram uma foto usando uma sunga personalizada com o tema das Olimpíadas do Rio 2016, que está usando nos treinos.

Na foto, Franco e seu companheiro de equipe, Adrià Delgado, aparecem de costas, mostrando os detalhes da design no bumbum. "Fim dos treinos da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, sobrevivemos, nós e as sungas da vista personalizadas...", escreveu o atleta, na legenda da foto.

Entre os detalhes da sunga o mais inusitado é a imagem do Cristo Redentor de braços abertos ao centro. De resto, a peça é predominantemente amarela, com destaque para o nome "Brasil", possui o número da toca que utilizam quando concorrem pela seleção e tem os nomes dos perfis de cada um no Instagram.

