Atletas encaram desafios de 5 a 70 km na Chapada Diamantina

São diferentes modalidades, provas e trajetos juntos. E, caso queiram, os atletas poderão migrar de um percurso para outro durante a Corrida do CT Gantuá Chapada Diamantina, que será disputada neste sábado, 4, a partir das 9h, em Mucugê. Uns participarão da Corrida em Trilha; outros, da Corrida de Aventura.



Assim, se alguém optar por correr 5 km e, no decorrer deles, resolver desafiar seus limites, poderá ampliar o percurso, que inclui provas de 11 e 21 km para a trilha. O mesmo vale para a outra prova, de 30, 45 e 70 km, que soma pontos para o ranking do Campeonato Baiano e o do Brasileiro. "O sistema de disputa é o de avanço progressivo. Num trecho da prova, haverá um portal de acesso ao percurso maior", explicou Diana Gomes, da equipe organizadora do evento.



Na trilha, haverá as categorias dupla masculina, mista e família, com trajeto light (5 km), power (11 km) e mega power (21 km). Já a Corrida de Aventura inclui quarteto misto e duplas masculina, mista e família. Nesta modalidade, apenas o rapel não usa mapa e bússola, exigidos nas provas de mountain bike e trekking.

