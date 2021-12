Atletas e para-atletas baianos da Rio-2016 são homenageados

Os atletas baianos que participaram da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio 2016 foram homenageados na manhã desta terça-feira, 25, no terraço do prédio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, no encerramento das celebrações pela passagem dos 50 anos da Setre.

Entre os homenageados estavam o campeão olímpico Robson Conceição e os atletas medalhistas de ouro do futebol de 5, Jeferson Gonçalves e Cássio Lopes. Além deles, Verônica Almeira (Natação), Renê Pereira (remo adaptado) e Graciele Moreira (maratonista).

Outros que estiveram presentes no evento foram Evânio Rodrigues (prata no halterofilismo paralímpico), Edneusa Dorta (bronze, na maratona T12); Adriana Araújo e Robenilson de Jesus (boxe); além dos técnicos Gérson Coutinho, Luiz Carlos Dórea e Rogério Arapiraca; e dos árbitros Og Robson (atletismo); Mona Carla e Eliomar Góes (oficiais antidoping).

