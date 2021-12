Atletas do Vitória conquistam ouro e bronze no Brasileiro de Taekwondo

A equipe do Vitória de Taekwondo faturou uma medalha de ouro e uma de bronze no Campeonato Brasileiro da modalidade, realizada neste fim de semana, dias 10 e 12 de agosto, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro (RJ).

Giovani Sant'ana se tornou tetracampeão brasileiro ao garantir o lugar mais alto do pódio na categoria Master 5, acima 80kg. Ele derrotou Vicente, do São Paulo, no golden point e conquistou 20 pontos no ranking nacional.

"Estou muito feliz com esse resultado e com a conquista da medalha. Trabalhamos muito duro para isso. Participar do Brasileirão não é fácil, acho que posso ser considerado um exemplo para os mais jovens", comentou o campeão, por meio de nota divulgada pelo Vitória.

Já Álisson Bomfim ganhou a medalha de bronze na categoria Adulto até 80kg. “O evento foi incrível, com uma estrutura muito boa. A medalha de bronze é muito importante. Enfrentei na terceira luta um atleta que estava no circuito mundial, o Deivid Eduardo. Acho que estamos numa crescente muito boa, fruto de um trabalho com bastante dedicação. Agora é seguir trabalhando pra conquistar a vaga no Grand Slam para retornar à Seleção”, pontou o atleta, também por nota divulgada pelo clube.

Em novembro, os atletas do Rubro-negro voltam ao tatame para disputar a Copa do Brasil.

