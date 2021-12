Atletas do sub-20 do Vitória são diagnosticados com coronavirus

Atletas da base do Vitória receberam diagnóstico positivo para o Covid-19 de acordo com comunicado divulgado pelo clube nesta quarta-feira, 14. De acordo com o clube, que não informou quantos atletas são, os jogadores apresentaram "sintomas leves e alguns deles já estão recuperados, participando normalmente das atividades".

O time sub-20 do rubro-negro entra em campo hoje, às 15h, quando enfrentará o Bahia pelo Campeonato Brasileiro da categoria no estádio de Praia do Forte.

Leia a nota divulgada pelo clube na íntegra:

"O Esporte Clube Vitória informa que um grupo de atletas da categoria sub-20 foi diagnosticado com a Covid-19, após exame realizado recentemente, atendendo ao protocolo da Comissão Médica Especial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Vale ressaltar que os atletas apresentam sintomas leves e alguns deles já estão recuperados, participando normalmente das atividades. Os que ainda aguardam passar o tempo do isolamento estão assintomáticos, não oferecem nenhum risco e o clube segue adotando todas as providências previstas no protocolo do Ministério da Saúde.

A equipe sub-20 participa atualmente do Campeonato Brasileiro. Domingo passado (11) jogou no Barradão contra o Ceará e nesta quarta-feira (14) enfrentará o Bahia, no Centro de Treinamento da Praia do Forte".

