Atletas do ICB disputam seletivas de goalball em Maceió

Uma equipe formada por 11 atletas e três técnicos do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) embarca, na noite desta quarta-feira, 11, rumo a Maceió, para participar da Regional Nordeste de Goalball que acontece de quinta-feira, 12, até domingo, 15.

Nesta etapa, será definido o estado que irá representar o Nordeste no campeonato brasileiro da modalidade esportiva, agendado para setembro. Todos os nove estados nordestinos - Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe - marcam presença nesta seletiva em capital alagoana.

O esporte

O goalball é uma modalidade esportiva coletiva, originariamente concebida para a prática de pessoas com deficiência visual, podendo, no entanto, ser jogada por quaisquer indivíduos, desde que para isso estejam equipados com "eyeshades" - vendas homologadas pela Federação Internacional de Desporto para Cegos (IBSA) que anulam qualquer informação visual do jogador.

As equipes são formadas por três titulares e até três reservas; todos vendados ou utilizando óculos opacos que impeçam a visão de qualquer um dos jogadores.

No Brasil, o esporte começou a ser praticado em 1987, ano em que foi realizado o primeiro campeonato brasileiro. Nos jogos paralímpicos, o Brasil somente veio a participar de uma edição em 2004, com a seleção feminina e, somente quatro anos depois, com a masculina.

Os atletas de goalball são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. Posicionados no espaço de três metros a partir da linha do gol, os jogadores devem defender as bolas lançadas pela equipe adversária e lançá-las em direção do gol adversário, rasteira, fazendo tocar em alguns pontos da quadra. Ganha o jogo quem fizer mais gols dentro dos 24 minutos que dura uma partida, dividido em dois tempos.

O Goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo ou nos intervalos, paradas técnicas e fim do jogo.

