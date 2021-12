Atletas do Bahia e Vitória retornam de férias nesta segunda

Acabou a farra. Chega de comer churrasco sem nutricionista na cola, cerveja gelada, viagens para Disney ou aqueles babas de amigos de fulano contra os colegas de sicrano. Agora é à vera! Os atletas da dupla Ba-Vi se reapresentam nesta segunda-feira, 5, para iniciar a pré-temporada 2015. No elenco, muitas saídas, poucas novidades e algumas indecisões.

Bahia e Vitória retornam com nova direção nos bastidores. No caso do Tricolor, as caras novas começam na presidência, com o primeiro ano de gestão do jornalista Marcelo Sant'ana, além do novo diretor Alexandre Faria e do técnico Sérgio Soares. No Vitória, o gestor Anderson Barros também fará seu primeiro ano comandando o departamento de futebol do clube. No time, Ney Franco deu lugar para Ricardo Drubscky.

No Esquadrão, 16 atletas que fizeram a campanha 2014 não fazem mais parte do elenco que se reencontra hoje. Velhos conhecidos como Demerson, Rafael Miranda e Fahel não atuam mais com a camisa tricolor. O volante Fahel foi atleta do Bahia desde 2011, marcando 25 gols em 189 jogos.

Ao todo, 21 jogadores são aguardados no Fazendão hoje, às 9 horas. Porém, apresentar-se não significa permanência. O goleiro Lomba, guardião do gol tricolor desde 2011, ainda não sabe seu futuro. Apesar de ter contrato com o Esquadrão até final de 2017, clubes da Primeira Divisão, como a Ponte Preta, estão de olho no atleta.

Com contrato até dezembro deste ano, Maxi Biancucchi é outra peça a ser avaliada. Contratado como estrela no início de 2014, o argentino terminou o ano como alvo de polêmicas. Ele seria um dos nomes que estariam supostamente "inventado lesões", como disse o treinador na época, Charles Fabian, para não atuar no jogo do rebaixamento. Nada foi provado.

Pelas redes sociais, Maxi não se pronunciou sobre as declarações. De férias, até o 'portunhol' foi esquecido pelo atacante, que não postou nada sobre o Bahia no período de recesso, tampouco sobre a queda.

Sem nenhum nome divulgado oficialmente, a espectativa é que o Bahia apresente nesta segunda os três primeiros reforços da temporada, como prometeu o presidente. Entre eles estariam o atacante Jael e o meia Tchô, além de um zagueiro.



Vitória

No Barradão, 36 atletas são aguardados para o primeiro dia de trabalho. Um número alto para quem não terá 15 jogadores que estiveram na temporada passada. Mesmo assim, o elenco deve diminuir até a estreia oficial, no dia 4 de fevereiro, contra o Bahia de Feira, pelo Baianão.

Dois atletas que estavam na campanha do rebaixamento ainda negociam uma possível rescisão. O Vitória já anunciou que não pretende contar com o lateral-esquerdo Juan, tampouco com o atacante Beltrán. Caso não seja possível uma saída amigável, ambos se juntam a uma possível lista de jogadores disponíveis para empréstimo, a maioria pratas da casa que ainda não se firmaram.

Entre os atletas com grandes chances de defenderem outros clubes estão as crias Dimas, Iuri, Edson Magal, Leilson, Gabriel Soares e Felipe. Os atacantes Rômulo e Vander também estão na lista de empréstimo. Vander está negociando com o Náutico, mas sua ida vai depender da avaliação de Ricardo Drubscky.

William Henrique e Danilo Tarracha já foram emprestados. O atacante vai defender o Ventforet Kofu, do Japão, enquanto o lateral-esquerdo defenderá o Criciúma.

Entre os novos contratados, Rogério e Neto Baiano já foram apresentados oficialmente, enquanto o zagueiro Saimon e o volante Amaral farão os exames médicos e físicos para confirmar acerto com o Leão. O Vitória ainda mantem a esperança de renovar com zagueiro Luiz Gustavo, além da possível vinda do meia Ricardinho, do Ceará.

