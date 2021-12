Atletas de Ilhéus dominam 2ª etapa do baiano de surf

Foi realizada no último domingo,17, a segunda etapa do Circuito Baiano de Surf Amador, na Praia de Acapulco, em Barra Grande, no município de Vera Cruz. Os destaques da competição foram os surfistas de Ilhéus, ganhadores em quatro categorias.

Entre os atletas ilheenses, Wallace Júnior foi o que teve melhor desempenho, com vitórias nas categorias Mirim e Júnior. Já Luli Alves e Davi do Skate Jr. foram campeões das categorias Master e Infantil, respectivamente. Na Iniciante, Felix Martins, de Itacaré, foi o vencedor.

Outro surfista de destaque na etapa foi Luamar Bispo, de Salvador, autor da maior nota do domingo (7.00). O competidor foi vice na categoria Mirim e quarto entre os iniciantes. No feminino, a também atleta da capital, Dani Albuquerque, ficou com o lugar mais alto de pódio.

adblock ativo