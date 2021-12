Atletas da capital e interior disputam Circuito Baiano de Baleado

Dez minutos é o tempo máximo para definir a vitória, em cada partida que será disputada pelas 24 equipes inscritas no 1º Circuito Baiano de Baleado.

São 350 atletas representando 16 times femininos e oito masculinos para o evento, programada para as quadras do Colégio Antônio Vieira, no domingo, 24, a partir das 8h.

A expectativa é que a série de partidas termine por volta das 18h, quando serão conhecidos o campeão masculino e feminino. As melhores equipes receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro.

"Este é o primeiro circuito de baleado amador do Estado. Teremos equipes de Salvador, Feira de Santana, Santa Bárbara e Camaçari", explicou Larissa Lomanto, uma das idealizadoras do evento e responsável pela sua divulgação.

Ainda segundo Larissa, o objetivo dos organizadores é divulgar a prática esportiva do baleado como atividade física que alia lazer, qualidade de vida e integração.

Regulamento

O regulamento da competição prevê, ainda, que se ocorrer de os jogadores de um time atingirem todos os do time adversário antes dos dez minutos a partida acabará.

"Isso às vezes acontece em cerca de dois minutos como acontece também de um último jogador ficar contra três adversários e conseguir reverter o resultado", comentou Larissa.

adblock ativo