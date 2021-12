Atletas competem na 8ª edição do Desafio Ciclístico

Começou, na manhã deste domingo, 8, a 8ª edição do Desafio Ciclístico, na avenida Magalhães Neto. O evento teve início a partir das 7h30, com a primeira de seis largadas da competição.

De acordo com a assessoria do evento, 180 atletas amadores e profissionais de vários estados do Brasil competem pelo prêmio de R$ 25 mil, que será distribuído entre os primeiros colocados de cada categoria.

O desafio é dividido em master, elite, feminino e open (para amadores). Os competidores da categoria elite competem por uma posição no racking nacional.

A premiação está prevista para acontecer a partir das 13h.O trânsito segue interditado no trecho principal da avenida.

