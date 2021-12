Atletas com mais de 40 querem fazer história na Olimpíada

O que poderia haver em comum entre o velejador Robert Scheidt, a jogadora de futebol Formiga e o cavaleiro Rodrigo Pessoa? A resposta está no fato de o trio ter disposição e talento para estar às vésperas da sétima olimpíada da carreira, sendo que os três já passam dos 40 anos de idade.

Já garantido em Tóquio-2020, Scheidt completará 46 anos em abril deste ano, Formiga faz 42 no dia 3 de março e Pessoa completa 48 anos em 29 de novembro. Nesta edição dos Jogos, os três legendários atletas vão ser os únicos competidores do Brasil com tantas participações.

Scheidt se destaca pela quantidade de títulos olímpicos e mundiais. São duas medalhas de ouro olímpicas (Atlanta-1996 e Atenas-2004), duas pratas (Sidney-2000 e Pequim-2008) e uma de bronze, em Londres-2012. Em Mundiais, o velejador coleciona 13 medalhas de ouro, três de pratas e um bronze.

Já Rodrigo Pessoa foi campeão olímpico em Atenas-2004 e faturou ainda dois bronzes, em Atlanta-1996 e Sydney-2000. A jogadora baiana Formiga bateu na trave duas vezes na luta pelo título: foi vice-campeã em Atenas-2004 e Pequim-2008. Em Copas do Mundo, faturou o bronze, nos EUA, em 1999, e a prata em 2007, na China.

Tá chegando

Na contagem regressiva de pouco mais de 150 dias para sua sétima participação consecutiva nos Jogos, Scheidt ainda terá de alcançar o atirador peruano Francisco Boza, que foi a oito edições. Mas em Tóquio-2020 ele passará concorrentes como o argentino Juan Curuchet (ciclismo), o peruano Juan Gira (tiro esportivo) e os brasileiros Torben Grael (vela) e Hugo Hoyama (tênis de mesa).

O mesmo vale para Formiga e Pessoa. Ao comentar sobre a sua classificação para os Jogos, Scheidt também se posicionou quanto aos objetivos na competição. “É uma grande honra integrar a delegação brasileira, mas quero dizer também que meu objetivo é ser competitivo nos Jogos”, afirmou.

No time de vela do país não faltam representantes de alto nível. Além de Scheidt, o time contará com Gabriel Borges/Marco Grael, que vão correr na classe 49er, e as atuais campeãs olímpicas Kahena Kunze e Martine Grael, também da classe 49er FX.

Formiga com moral

Mostrando que não vai abrir mão da experiente volante da seleção brasileira, a técnica Pia Sundhage confirmou na última terça-feira o nome de Formiga entre as 24 jogadoras que vão disputar o Torneio Internacional da França, a partir do dia 2 de março (um dia antes de a jogadora completar 42 anos). A competição é preparatória para os Jogos Olímpicos e será encerrada no dia 11 de março. Neste período, o Brasil vai enfrentar Holanda, Canadá e França.

Para o campeão olímpico Rodrigo Pessoa, a vida de cavaleiro especialista em saltos está só começando, já que no hipismo atletas com até 70 anos disputam campeonatos. Ele esteve perto de quebrar o recorde na Rio-2016, mas acabou pedindo dispensa da seleção.

Pessoa optou pela saída, depois de ser chamado como reserva da equipe. Até novembro do ano passado, ele atuou como técnico de hipismo da seleção da Irlanda, de onde saiu para ser atleta brasileiro com vistas a disputar a vaga olímpica.

adblock ativo