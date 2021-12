Atletas baianos retornam com medalhas do Special Olympics

O saguão do aeroporto de Salvador ficou pequeno para as cerca de 50 pessoas que, no começo da noite desta terça-feira, 4, foram aplaudir cinco atletas baianos ganhadores de quatro medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze no Special Olympics World Games.

A competição, equivalente ao Mundial para atletas com deficiência intelectual, foi realizada na semana passada, em Los Angeles (EUA). Jéssica Nery, Verena Conceição, Marcivalda Rodrigues, Adilson Campos e Daniel de Souza foram os representantes do estado entre os 38 da equipe nacional.

Maior medalhista do grupo, Marcivalda venceu as provas de arremesso do peso, a corrida de 100 m e levou a prata no revezamento 4x100 m. Na patinação, a colega Jéssica foi ouro nos 300 m e bronze nos 100 m da patinação. Já Adilson ganhou seus dois bronzes na bocha, um no individual e outro na dupla mista. Daniel participou da patinação de velocidade, ficando em quarto lugar nos 100 e 200 m.

Para festejar os resultados, pais, irmãos, colegas, professores e funcionários das instituições de reabilitação responsáveis pelos cinco atletas alteraram radicalmente a rotina do aeroporto. O pico das comemorações ocorreu quando os cinco surgiram com medalhas no pescoço.

Uma banda formada por alunos também com deficiência fez festa animada, enquanto outros sopravam apitos e gritos de "campeão". "As minhas medalhas eu vou guardar bem guardadas, no quarto. Nem o treinador pode pegar", disse Verena, que, diante da recepção calorosa, desabou no choro.

Daniel, o mais animado, abraçou os colegas um a um e exibiu as 'condecorações' pelos honrosos quarto lugares. "Estava com vontade de comer feijão. Lá nos Estados Unidos só tem pizza, lasanha e hambúrguer", protestou o atleta.

Presenças ilustres

A competição contou com a presença do casal Barack e Michele Obama, presidente e primeira dama dos Estados Unidos, além de ícones do esporte, como o americano multicampeão olímpico de natação Michael Phelps.

A primeira edição do evento aconteceu em 1968. O conceito surgiu quando Eunice Kennedy Shriver, membro da família Kennedy, começou a realizar encontros no jardim de sua residência para que pessoas com diferentes capacidades intelectuais praticassem esportes.

adblock ativo