Atletas baianos garantem vaga na Seleção Brasileira de Paracanoagem

Os atletas baianos Nayara Falcão e Luan Guimarães, conquistara a vaga na Seleção Brasileira de Paracanoagem, durante as provas do XXVII Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona, no ultimo final de semana, 15 e 16 de junho, em Palmas, Tocantins.

Com o resultado os atletas vão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Canoagem Maratona, que ocorre entre os dias 10 a 13 de outubro de 2019, em Shaozing, China, visando o ranking para a participação no Mundial de Velocidade em Tóquio, 2020.

O paracanoísta Luan Guimarães, atleta beneficiado pelo Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paralímpico (FazAtleta), é destaque na modalidade velocidade, ocupando diversos rankings brasileiro, entre eles a 4ª posição entre os melhores remadores da categoria KL1 do Brasil.

Atual campeã mundial de maratona 12 km, modalidade caiaque, conquistado este ano, na África do Sul, Nayara Falcão vai agora, em busca do bicampeonato no mundial que será disputado na China.

