Atletas baianos estreiam piscina olímpica na quinta-feira

A piscina do Centro Olímpico de Natação da Bahia já está pronta e será inaugurada na próxima segunda-feira, 28, às 19h, com uma apresentação da Seleção Brasileira de nado sincronizado. Mas antes disso, o vice-campeão mundial de maratonas aquáticas Allan do Carmo e a paratleta e medalhista olímpica Verônica Almeida vão nadar nesta quinta, 24, para estrear a nova instalação, que fica localizada na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô).

Ao lado do novo equipamento, que mede 50x25 metros e três de profundidade, uma semiolímpica foi construída para abrigar competições menores e promover o aquecimento dos profissionais em competições. Delegações internacionais que participarão dos Jogos Olímpicos Rio 2016, de países como Turquia e Itália, já manifestaram interesse em se aclimatar para a competição na piscina de Salvador.

Uma infraestrutura de suporte provisória também está sendo montada, como uma arquibancada com capacidade para 320 pessoas, vestiários e banheiros para o público e atletas, até que as instalações definitivas sejam concluídas. Isso porque uma terceira etapa de investimentos do Governo do Estado vai complementar a estrutura.

