Atletas baianos disputam Sul-Americano de Karatê

Os atletas representantes da Seleção Brasileira de Karatê, Williames Souza Santos e Isaac Matos, disputam o torneio Sul-Americano de Karatê, nos dias 22 e 27 de abril, na Bolívia.

Williames é o único representante da Bahia na Seleção Olímpica do Brasil em 2019, pela categoria Kata individual masculino. Ele é o atual campeão sul-americano e agora tenta trazer o bicampeonato para o Brasil. Já Isaac Matos, antes de disputar o torneio sul-americano, embarca para Brasília, no dia 21, buscando uma vaga para representar o Brasil na Hungria, no Combate Games.

Os atletas baianos postulam vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A competição sul-americana serve como seletiva no ranking de classificação.

