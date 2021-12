Atletas baianos conquistam 4 medalhas de ouro em Pernambuco

Os jovens atletas da Escolinha de Atletismo Flamengo conquistaram 13 medalhas, sendo quatro de ouro, no Campeonato Pernambucano sub 20, disputado no último final de semana.

Dois seis atletas que viajaram para a competição sub 20, Erivânia da Silva, Ticiane Bonfim e Jonatha Natanael se preparam agora para a disputa do Campeonato Brasileiro sub 20, que acontece no final de maio, e esperam alcançar a pontuação necessária para conquistar vaga para a Seleção Brasileira que disputará o Pan-Americano na cidade de San José, na Costa Rica, em julho.

Os outros três Alessandro, Núbia e Emilly, participam de uma prova escolar em Natal, no Rio Grande do Norte entre os dias 11 e 14 de abril.

Quadro de medalhas:

Ouro - Alessandro Bonfim, 3.000m com obstáculos; Jonatha Natanael, 800m e 1.500m; Núbia de Oliveira, 800m; Erivânia da Silva, 3.000m com obstáculos.

Prata - Alessandro Bonfim, 5.000m com obstáculos; Núbia de Oliveira, 800m adulto; Erivânia da Silva, 5.000m com obstáculos.

Bronze - Ticiane, 3.000m e 3.000m com obstáculos; Jonatha Natanael, 800m adulto; Emilly de Miranda, 100m e 200m.

