Atletas amadores combinam duros treinos e vida profissional

Prazer à custa de sacrifício coletivo e individual motiva a participação de diferentes gerações na 50ª Travessia Powerade Mar Grande / Salvador. E é fazendo das tripas, coração, para conjugar os duros treinos com suas vidas profissionais, que um time de 34 nadadores reunidos por A TARDE, nesta quinta-feira, 10, no Porto da Barra, vai participar da prova.

A travessia de 12 km é disputada desde 1955, e tem a sua edição de número 50 neste domingo, 13, com largada às 8h, na Praia do Duro, em Mar Grande, e chegada no Porto da Barra.

Atuais campeões brasileiros de maratonas aquáticas por equipe (Colégio Gregor Mendel), muitos dos participantes estarão envolvidos em maratonas pessoais às vésperas do evento. "Saio daqui do treino direto para o plantão e, às 16 horas, viajo a trabalho para Campinas. Só volto a Salvador no sábado à tarde", contou o ortopedista Humberto Costa.

Disposto a disputar sua 8ª Travessia, Humberto dá sempre um jeito de conciliar a preparação com a apertada agenda. "Vou fazer o 'polimento' (treino técnico leve) na própria piscina do hotel, em Campinas", explicou.

Para todos os nadadores, a recompensa de terminar a prova vale o esforço. Das restrições alimentares ao rigor no horário de dormir e acordar, os atletas experimentam de tudo um pouco na preparação. "Vocês são todos malucos! Cinco horas da manhã e já estão treinando na água fria", brincou a psicóloga Marília Santiago, de 22 anos, estreante na prova. Marinheira de primeira viagem, Marília confessou ter buscado 'ajuda psicológica' nos companheiros mais experientes, como a arquiteta Isabela Brasileiro, inscrita para a sua 9ª Travessia. "A gente treina o ano todo por um dia", diz Isabela.

Vício de nadar - Márcia Portela, de 60 anos, diz que segue todo sacrifício dos treinos é recompensado. "Nadar é uma sensação de prazer indescritível", disse a enfermeira, que vai para a sua 3ª Travessia. "Claro que tem hora que o corpo pede uma trégua, mas é só depois de domingo", concluiu, já projetando o período de férias à frente.

Já os juvenis e estreantes Humberto Neto e Ronaldo Nadyer, ambos de 14 anos, e Ítalo Barreto, de 15, dividem o desafio da Travessia com a atenção dos pais. Ronaldo teve dificuldades em convencer a família de que está apto a vencer 12 km no braço. "No começo, ficaram apreensivos", revelou o rapaz, que vai levar o pai no barco-guia. Já Humberto terá pai e mãe em sua embarcação, enquanto uma das vagas no bote de Ítalo está confirmada para o pai.

A Travessia é patrocinada pela Powerade, Petrobras, Governo Federal, Braskem, Embasa e Revita, além do apoio da Vitalmed, Ice Watch, Hammerhead e Plural Sports. A realização técnica é da Federação Baiana de Desportos Aquáticos e o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Hospital Português, Hospital Espanhol, Yacht Clube da Bahia, Bahia Marina, Defesa Civil, Salvamar SESP, Limpurb, Marinha do Brasil e Polícia Militar da Bahia.

