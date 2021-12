Atleta Tom Daley revela em vídeo estar namorando com homem

Astro do salto ornamental, o atleta britânico Tom Daley resolveu postar um vídeo no Youtube revelando seu relacionamento com um homem. "Na primavera deste ano, minha vida mudou completamente quando encontrei alguém. E esse alguém me faz tão feliz, tão seguro, e tudo parece ótimo. Esse alguém é um cara", afirmou ele.

Esta é a primeira vez que o atleta vem a público para falar sobre sua vida privada, principalmente sobre suas relações amorosas. No vídeo, Tom Daley deixa claro que está apaixonado por um "cara", mas que ainda continua apreciando "meninas".

"Uma coisa que eu nunca me senti muito à vontade de falar foi sobre minhas relações. Eu namorei garotas e nunca tive um relacionamento sério para falar. Agora eu me sinto pronto para falar sobre meus relacionamentos. Eu ainda aprecio garotas, mas estou namorando um cara e não poderia estar mais feliz. Isso simplesmente parece certo", disse.

Veja depoimento do atleta em vídeo postado no Youtube (vídeo em inglês)

