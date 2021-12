Dificilmente uma partida entre dois clubes em um campeonato local no Vietnã chamaria a atenção do mundo. Exceto por um lance aparentemente surreal. E foi o que aconteceu na partida entre Song Lam Nghe An (SLNA) e An Giang, na semana passada.

Já próximo do final do jogo, o atleta do time da casa, Tran Dinh Dong, dividiu uma bola de carrinho e acabou literalmente quebrando a perna do adversário, Nguyen Ahn Hung.

Da Redação Atleta sofre falta grave e fica 1 ano fora de combate. Veja!

A Federação de Futebol do Vietnã puniu o jogador com uma suspensão de 28 jogos. Hung, que levou a pior na dividida, vai ficar cerca de um ano longe dos gramados para se recuperar da contusão.

