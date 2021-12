Atleta do Vitória convocada para Seleção Brasileira de remo

Revelação do Vitória, a remadora Cariane dos Santos, de 16 anos, está em Porto Alegre (RS) para um período de preparação com a equipe brasileira que vai participar dos Jogos da Juventude. O evento esportivo será em 2018, na capital argentina.

A Seleção Brasileira vem treinando desde do dia 15, com um grupo de atletas das categorias júnior B, de 14 a 16 anos. O treinamento se estenderá até o próximo domingo, 22, e contará com um intercâmbio de remadores argentinos e chilenos.

