Atleta do Leão representará a Bahia no Mundial de Jiu-Jitsu

Considerado um dos mais importantes campeonatos de Jiu-Jitsu do mundo - ficando atrás apenas do Mundial da Califórnia -, a etapa profissional do Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, começa nesta quinta-feira, 17, com a participação do baiano Gutemberg Pereira, atleta do Vitória.

Além de Gutemberg, mais dois atletas da Bahia se classificaram na seletiva, mas não conseguiram visto para o país muçulmano. Eles são William Ramos, do Bahia, e Jéssica Ketlin, também do Vitória.

No segundo ano como profissional, Gutemberg, que tem 19 anos, já foi campeão do Aberto do Rio de 2013, campeão peso do Mundial de Gramado, no Rio Grande do Sul, e campeão absoluto do Campeonato Brasileiro CBJJE da etapa Nordeste, realizado em Feira de Santana no domingo passado.

"Vou chegar lá para fazer o que eu sempre faço: ganhar. Nunca fiquei fora de pódio desde que comecei a competir", disse o baiano, que também luta pela equipe carioca GFTeam, onde treina seis meses por ano.

Para Gutemberg, os primeiros campeonatos do ano foram 'treinos' para Abu Dhabi, que é o seu foco no primeiro semestre. Ele viajou para os Emirados Árabes ontem à noite, e volta depois do torneio, no sábado.

Ba-Vi na Califórnia

Se os campeonatos no Brasil serviram como treino para Abu Dhabi, o torneio dos Emirados Árabes vai servir como 'esquente' para o Mundial da Califórnia, em junho.

Gutemberg será acompanhado pelas colegas de equipe Jéssica Ketlin e Paloma Matos. E os atletas do Vitória terão a concorrência de conterrâneos rivais, já que o Bahia vai mandar William Ramos e Alexandra 'Kill Bill' para competir nos EUA.

Com as duas equipes baianas levando seus melhores atletas para o Mundial, o Ba-Vi do jiu-jitsu vai, enfim, ganhar proporções internacionais.

adblock ativo