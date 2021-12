Atleta de Taekwondo do Vitória conquista ouro em nacional

O atleta do Vitória Josyhenrique Cruz conquistou o ouro no 40º Campeonato Brasileiro Adulto e Master de Taekwendo, realizado no último final de semana, em Belém do Pará. O atleta sagrou-se o primeiro baiano a alcançar o lugar mais alto do pódio no campeonato nacional.

Josyhenrique disputou na categoria de até 74 kg. Ele derrotou os representantes do Rio de Janeiro (6 a 3), de Sergipe (4 a 2), e de São Paulo (1 a1), com vitória decidida pela arbitragem. O lutador acumulou mais 20 pontos no ranking nacional e garantiu a primeira colocação.

A equipe rubro-negra foi composta por mais quatro atletas: Expedito Souza Paiva (categoria adulto cima de 87kg), Alison Bonfim (categoria adulto até 80kg), Marcelo Souza (categoria adulto até 68kg) e Rivaldo Hipólito (categoria master até 68kg).

