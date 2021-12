Atleta de que torcida?

Bronze no solo na Rio-2016, Arthur Nory Mariano protagonizou caso de racismo em 2015. Foto: Roberto Castro/ Brasil2016

Em maio de 2015, o ginasta Arthur Mariano resolveu gravar um vídeo com dois colegas brancos, Fellipe Arawaka e Henrique Flores, fazendo ofensas racistas contra o colega Ângelo Assumpção – o único negro da equipe. Que, com razão, aparece bastante irritado durante a filmagem.

O vídeo viralizou, Mariano veio a público em novo vídeo com os colegas – inclusive Ângelo – dizendo que tudo não passava de uma brincadeira e que tinha sido mal-interpretado. Ângelo, visivelmente sem graça, dizia que estava tudo bem. Os vídeos ainda estão disponíveis na internet, é só procurar.

E por que trazer à tona essa história de novo? Porque Arthur Mariano – que desde então virou Arthur Nory – está concorrendo ao prêmio Atleta da Torcida 2016 do Time Brasil, que será escolhido por voto popular no perfil do Facebook do Time Brasil. ou no site do Comitê Olímpico do Brasil (www.cob.org.br) . A votação vai ate dia 29, esta quarta-feira.

Arthur compete com Rafaela Silva, Thiago Braz e Robson Conceição, todos eles medalhistas de ouro, e Isaquias Queiroz, primeiro atleta a vencer três medalhas na mesma edição de uma Olimpíada.

Na Rio-2016, Arthur ganhou uma medalha de bronze no solo, participando da primeira dobradinha brasileira no pódio desse aparelho, com Diego Hypolito, que foi prata.

Também se valeu das redes sociais para propagar seu carisma durante sua estadia na Vila dos Atletas. Foram diversos vídeos, fotos, snaps, comentários, tudo para mudar a opinião pública a seu respeito. E deu certo. Tanto é que, na parcial da votação, Arthur aparece na segunda posição, atrás apenas da judoca Rafaela.

Arthur não enfrentou grandes represálias depois de ofender o colega. Não conseguiu patrocínio particular, foi afastado da seleção por 30 dias, mas segue como membro das Forcas Armadas e não recebeu maiores reprimendas da Confederação Brasileira de Ginástica. O caso foi a julgamento somente em 2016 no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, mas acabou arquivado.

Já Ângelo sequer participou da Rio-2016 – mesmo com currículo robusto na época, com medalha de ouro no Mundial de 2015. Aliás, quando foi a última vez que o nome de Ângelo Assumpção saiu na mídia? Certamente não foi pelo talento esportivo. Já o de Arthur Mariano/Nory repercutiu bastante depois do caso.

Não há problema em errar e mudar para melhor, e parece que Arthur percebeu isso. Mas o problema é que racismo é crime. Arthur não pagou por esse crime – quem pagou foi Ângelo, que foi blindado pela CBG. Além disso, não participou da Olimpíada em seu país. Mas, de qualquer forma, premiá-lo com o curioso título de Atleta da Torcida diz muito mais dessa torcida do que do atleta.

