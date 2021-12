O corredor Carlos Moura, conhecido como "Papa-Léguas", 71 anos, iniciou na manhã desta quarta-feira, 15, o Desafio Salvador-Feira de Santana, que ele pretende completar pela quarta vez. O atleta saiu de Itapuã, por volta de 6h, e vai seguir pela orla da capital baiana até a Barra, seguindo pela avenida Bonocô e BR-324, até chegar em Feira, a 109 km de Salvador.

Este é o seu sétimo desafio de longa distância, somando a outros, como Monte Gordo a Salvador e Lapa a Monte Gordo, em sua longa carreira no atletismo. "Mas, desta vez, vou correr mais, porque a largada não será do km 0 da BR-324. Vou sair de Itapuã e seguir pela orla. E depois pego a BR-324. Vai dar 145 km", atualizou o ultramaratonista.

Atleta saiu de Itapuã e seguiu pela orla da capital até chegar à avenida Bonocô

O novo percurso é superior ao anterior, feito em 2010, quando totalizou 108 km até Feira. A idade não parece ser um problema para quem corre desde os 12 anos e inseriu a corrida de rua na sua rotina de vida aos 42 anos.

Com a ajuda de pequenos patrocinadores, o atleta conseguiu mais uma vez tirar o projeto do papel e reunir os cerca de R$ 2 mil necessários para cumprir o objetivo. Além dos custos com o carro de apoio, a estrutura ainda inclui 50 litros de água para banhar o corpo e outros 10 litros para a hidratação. Para a alimentação, o Papa-Léguas disse que só vai levar tangerina, chocolate e rapadura.

Aurélio Lima e Redação | Fotos: Raul Spinassé e Aurélio Lima | Ag. A TARDE Atleta de 71 anos encara desafio de corrida Salvador-Feira de Santana

