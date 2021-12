Atleta de 101 anos está triste por ter de se aposentar

Fauja Singh, um atleta de 101 anos, considerado o corredor de maratonas mais velho do mundo, afirmou nesta quinta-feira, 21, dias antes de participar em sua última corrida, que se sente triste por ter de se aposentar.

"Eu me sinto mal por ter de me aposentar. Realmente, não quero ouvir a palavra aposentadoria porque ainda posso correr e pular"explicou Singh, nascido na Índia, mas com nacionalidade britânica.

Singh, apelidado de o 'Tornado com turbante', começou a correr aos 89 anos, desde então, completou nove maratonas, mas admite que está na hora de parar.

No domingo, o atleta, que fará 102 anos em 1o. abril, competirá na corrida dos 10 km que será realizada por ocasião da maratona de Hong Kong.

Singh, agricultor em seu estado natal de Punjab antes de imigrar para Inglaterra, participou em maratonas prestigiosas com a de Nova York, Toronto e Londres.

