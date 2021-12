Atleta da NBA aperta partes íntimas de rival e é punido

O alemão Dennis Schroder, que joga pelo Atlanta Hawks em sua primeira temporada na NBA, recebeu uma punição e será suspenso por uma partida da liga norte-americana.

Apesar de não ter sido punido durante o jogo da última terça, 5, no qual sua equipe venceu o Sacramento Kings, por 105 a 100, a suspensão foi confirmada após a análise de imagens que mostram o armador "apertando" as partes íntimas do pivô DeMarcus Cousins.

Conhecido por seu comportamento explosivo, Cousins reclamou muito após a partida por causa da falta de punição ao adversário. Segundo ele, uma postura mais dura só não foi tomada porque o lance aconteceu contra ele e não contra outro jogador.

Após analisar as imagens, a NBA puniu Schroder e não comentou o caso. 17ª escolha do draft da NBA, o novato tem uma média de seis pontos, quatro rebotes e duas assistências por jogo.

