Atleta baiano disputa final do Campeonato Brasileiro de karatê

Promessa para o esporte baiano, o carateca Bernardo Carvalho, de 17 anos, vai disputar a final do Campeonato Brasileiro de Karatê nos dias 7 a 13 de outubro, em Uberlândia, Minas Gerais. Bernardo garantiu a classificação com a conquista da medalha de ouro em Rondônia, pela categoria kumitê (+76kg).

O tricampeão baiano participa pela primeira vez de uma etapa nacional, e diz querer realizar um sonho, caso tudo dê certo na final da competição. "Estou empenhado e focado nos treinos, pois minha expectativa é subir ao pódio em Uberlândia. Tudo isso é muito importante para realização de um sonho, que é participar das Olimpíadas em Tóquio 2020”, contou Bernardo.

O baiano vem do município de Varzedo, a 211 km de Salvador. No karatê, com apenas 17 anos, Bernardo já é faixa preta 1º DAN.

